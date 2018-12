Ohne Energie läuft nichts

Spätestens seit den extrem hohen Benzinpreisen und den Gefahren des Klimawandels ist allen klar: Energie ist ein kostbares Gut. Entsprechend dynamisch ist die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich. Genau das fasziniert Alexander Tomasini am Studium Energietechnik und Energiewirtschaft.

Nach Abschluss des Bachelorstudiums Elektrotechnik Dual an der FH Vorarlberg arbeitete Tomasini für ein Jahr Vollzeit bei Eberle Automatische Systeme. In dieser Zeit reifte der Entschluss, noch ein Masterstudium anzuschließen. Tomasini entschied sich für das berufsbegleitende Studium „Energietechnik und Energiewirtschaft und erklärt dies so: „Energie wird immer gebraucht und ist eines der großen Zukunftsthemen. Deshalb gibt es in diesem Bereich sehr viele neue Entwicklungen. Wer in diesem Themenfeld sattelfest ist, wird ausgezeichnete Jobchancen haben. Aber was am wichtigsten ist: Es ist ein sehr spannender und innovativer Bereich.“