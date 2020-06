„Ohne Emotionen der Fans ist Fußball nicht dasselbe“

Gerhard Hamel drückt den heimischen Profiteams auch vor Ort die Daumen.

Für den Direktor der Volksbank Vorarlberg, Gerhard Hamel, ist der Fußball sehr wichtig. Nach seiner aktiven Karriere freut er sich immer wieder, bei den Spielen auf heimischen Sportplätzen dabei zu sein. Beim FC Dornbirn spielt auch ein Mitarbeiter seines Unternehmens. Aber auch die Leistungen von Austria Lustenau und dem SCR Altach findet er bemerkenswert.

Herr Direktor Hamel, man trifft Sie immer wieder auf den heimischen Sportplätzen an. Wie groß ist Ihre Leidenschaft zum Fußball?

Hamel Meine Leidenschaft ist sehr groß, wahrscheinlich weil ich als Jugendlicher viele Jahre selbst Fußball gespielt habe. Ich sehe gerne gute Fußballmatches an, vor allem jene in Vorarlberg. Natürlich sind auch internationale Spiele interessant, aber die Emotionen packen mich auf den heimischen Sportplätzen einfach stärker. Man hat zu den Akteuren einen engeren Bezug.

Für welche Klubs schlägt Ihr Herz?

Hamel Mein Herz schlägt für den Fußball allgemein, aber ich verfolge speziell die Aktivitäten der Vorarlberger Klubs, die in den höchsten Ligen Österreichs spielen: Altach, Austria Lustenau und Dornbirn. In Dornbirn spielt zum Beispiel ein Mitarbeiter von uns mit.

Sind die Fußballvereine eine wichtige Zielgruppe für Ihr Unternehmen und hat sich die Zahl der Fußballvereine in Ihrem Bankinstitut in den vergangenen Jahren groß verändert?

Hamel Wir unterstützen die Fußballvereine im Rahmen unseres genossenschaftlichen Förderauftrags gegenüber der Gesellschaft und unserer Region. Fußball begeistert alle Alters- sowie Einkommensschichten, und das sowohl im Breiten- als auch im Spitzensport. Ich finde, es ist wichtig, gerade die Kinder für Sport im Allgemeinen zu gewinnen. In einem Verein aktiv mitzuwirken, fördert aus meiner Sicht ihre soziale Kompetenz.

Nicht nur Banken sind für die heimischen Klubs wichtig, auch die ehrenamtlichen Helfer. Die Suche hat sich für die Vereine in den vergangenen Jahren nicht unbedingt einfach dargestellt. Umso mehr schmerzt es, wenn wichtige Personen den Verein verlassen. Im vergangenen Jahr war das beispielsweise Hubert Nagel als Präsident von Austria Lustenau. Ihm wird im Rahmen der VN-Fußball-Awards für seine Leistungen in den vergangenen Jahren ein Sonderpreis überreicht. Wie haben Sie Herrn Nagel wahrgenommen?

Hamel Ich schätze Herrn Nagel und sein unermüdliches persönliches Engagement, das er als Funktionär für die Austria Lustenau erbracht hat, sehr. Ein Verein steht und fällt mit den Ehrenamtlichen, die sich nicht nur für den Verein, sondern auch für die Gemeinschaft einsetzen. Für viele Menschen ist der Verein eine zweite Familie – sowohl für die Funktionäre, die Mitglieder als auch für die Fans – und

sie geben alles, um diese Familie intakt zu halten. Da ich selbst viele Jahre beim Roten Kreuz als freiwilliger Helfer tätig war, weiß ich, was Ehrenamt bedeutet.

Vorarlbergs Aushängeschild ist der SCR Altach. Sie haben es geschafft, durch kontinuierliche Entwicklung ein fixer Bestandteil in der Bundesliga zu sein. Wie sehr freut es Sie, dass ein kleines Bundesland wie Vorarlberg eine derart konstante Leistung in der höchsten Stufe abliefern kann?

Hamel Das freut mich wirklich sehr. Altach hat im Vergleich zu den großen Wiener Klubs ein eher bescheidenes Budget, was ihre Leistung noch bemerkenswerter macht. Das zeigt aber auch, was möglich ist, wenn ein ganzes Dorf zusammenhält. Die familiäre Atmosphäre wirkt äußerst sympathisch auf mich und ich gehe immer wieder gerne ins Schnabelholz. Ein Fußballmatch ist auch eine Plattform, wo man alte Bekannte trifft und neue Kontakte knüpft.

Die Coronapandemie hat sich sehr stark auf das Fußballjahr 2020 ausgewirkt. Nun kommt alles langsam wieder in Fahrt. Was erhoffen Sie sich für den Abschluss der Saison 2019/2020 im Profifußball und in der Folge auch für den Wiederbeginn im Herbst?