ÖHB-Team besiegt bei Turnier in Tunesien die Schweiz 32:27

Österreichs Handball-Männer haben beim Viernationen-Turnier in Hammamet zum Abschluss die Schweiz nach mehrmaligem Rückstand noch sicher mit 32:27 (15:14) besiegt. Nach dem Auftakterfolg über Portugal (34:27) und dem 31:31-Remis gegen Gastgeber Tunesien sorgte die ÖHB-Truppe dafür, dass die Eidgenossen das Turnier ohne Sieg abschlossen.

In Abwesenheit von Mykola Bilyk war Schweiz-Legionär Sebastian Frimmel Kapitän. "Ich habe das in der Form nicht erwartet", sprach er die Ausbeute an. "Wir haben eine Riesenleistung gezeigt. Es ist eine sehr gute Richtung, in die wir gehen. Wir haben trotzdem Luft nach oben, weil wir nicht über 60 Minuten immer die Konzentration hochhalten konnten." Lukas Hutecek wurde "Man of the Match: "Wir haben uns sehr, sehr gut verkauft und versuchen, im Jänner noch einen Schritt draufzulegen."