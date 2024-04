ÖHB-Frauen unterliegen Schweiz daheim mit 26:29

Die österreichischen Handballerinnen haben auch das dritte Spiel unter Neoteamchefin Monique Tijsterman verloren. Die ÖHB-Auswahl unterlag am Mittwoch in der Südstadt im Rahmen des Euro Cups der Schweiz mit 26:29 (11:13). Als letzter Gegner des Bewerbes der für die Heim-EM qualifizierten Teams wartet am Samstag in Györ Ungarn, der letzte Platz für Österreich ist aber schon fix. Die ersten beiden Partien gegen Norwegen hatte man glatt verloren.

Im zweiten Duell mit den Schweizerinnen gelang die angepeilte Revanche für das 27:33 im Hinspiel im Oktober nicht. Beste Werferin im in allen Bereichen Schwächen offenbarenden rot-weiß-roten Team war Katarina Pandza mit sechs Treffern. "Es ist nie schön, zuhause zu verlieren. Wir haben viele Fehler gemacht, stehen noch nicht kompakt in der Deckung. Bis zur EM sind es noch ein paar Monate, wir müssen auf jeden Fall noch viel in Ordnung bringen", sagte Pandza nach ihrem ersten Spiel unter der seit Februar amtierenden Tijsterman.

Ergebnis Handball Euro Cup der Frauen vom Mittwoch: Österreich - Schweiz 26:29 (11:13).