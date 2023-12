ÖHB-Frauen kassieren bei WM gegen Norwegen 28:45-Pleite

Das zweite WM-Spiel des österreichischen Frauen-Handball-Nationalteams hat mit der erwarteten klaren Niederlage geendet. Die ÖHB-Auswahl musste sich am Freitag in Stavanger Titelfavorit Norwegen mit 28:45 (12:21) geschlagen geben. Trotzdem befindet sich die Truppe von Coach Herbert Müller dank des 30:29 zum Auftakt am Mittwoch gegen Südkorea auf Kurs, der Aufstieg in die Hauptrunde kann am Sonntag wieder in Stavanger gegen Grönland fixiert werden.

Ins Duell mit Grönland gehen die ÖHB-Frauen als Favorit, dafür war man gegen Norwegen deutlich unterlegen. Das derzeit wohl beste Frauen-Nationalteam der Welt begann noch halbwegs gemächlich und ließ die Österreicherinnen bis zum 8:7 mithalten. Doch von den darauffolgenden zehn Toren gingen neun auf das Konto der Skandinavierinnen, Österreich hatte der Klasse der Norwegerinnen nichts mehr entgegenzusetzen.

Auch im Finish zeigten sich die Gastgeberinnen äußerst spielfreudig und fügten dem ÖHB-Team am Ende eine der höchsten WM-Niederlagen überhaupt zu. Österreichs Bilanz gegen Norwegen steht damit bei acht Siegen, zwei Unentschieden und 21 Niederlagen.