ÖH will rasche Reform der Lehrerausbildung

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) drängt auf eine rasche Reform der Lehrerausbildung an den Pädagogischen Hochschulen (PH) und Universitäten. Das Studium für die Sekundarstufe müsse wie von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) geplant verkürzt und gleichzeitig praxisnäher werden - funktionieren soll dies durch ein Aus für die Kombinationspflicht (derzeit müssen zwei Unterrichtsfächer studiert werden, Anm.) sowie das Streichen von Parallelinhalten.

Künftig soll die Lehramtsausbildung aus drei Jahren Bachelor- und zwei Jahren Masterstudium bestehen. Derzeit sind es in der Primarstufe (v.a. Volksschule) vier Jahre Bachelor plus ein Jahr Master, bei der Sekundarstufe (v.a. Mittelschule, AHS, BMHS) vier Jahre Bachelor plus zwei Jahre Master. Für die Sekundarstufe würde damit das Studium um ein Jahr verkürzt. Die Pläne für die Reform liegen zwar am Tisch, aufgrund mangelnder Einigkeit der Koalitionsparteien gibt es aber noch keinen Begutachtungsentwurf.