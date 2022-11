Oh Tannenbaum, oh Pannenbaum

Musik & Poesie zur Adventszeit findet am Sonntag, den 27. November 2022 um 17.00 Uhr in der Villa Falkenhorst in Thüringen statt.

„Be-swingt“, gefühlvoll und lyrisch spielen und singen die Musikerinnen Susanne Scheier (Gitarre) und Ilona Wörnhör (Violine). Bekanntes wie auch Unbekanntes wird gespielt und gesungen. Unerwartete musikalische Perspektiven werden in Beziehung zu den Texten gesetzt.

Rezitiert werden Gedichte und Geschichten des Autors Kaspar Troy im Bregenzerwälder Dialekt. Sinnlich wie besinnliches zur Adventszeit wird dargebracht der Autoren E. Kästner – Th. Storm und J.v. Eichendorf u.a.m. Um nicht völlig einer Advent- und Weihnachtssentimentalität anheimzufallen werden auch Texte und Geschichten gelesen mit viel Witz, Ironie und spitzer Feder geschrieben von Gernhard – Loriot – Qualtinger u.a.m.

Es lesen:

Stefan Pohl und Wolfgang Troy

Ein musikalisch wie auch gesangliches Advent - Weihnachtsprogramm der wohl ganz besonderen Art.