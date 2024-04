ÖH Innsbruck lässt FPÖ nicht zu Kandidaten-Diskussion zu

Wenige Tage vor der Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl sorgt die Innsbrucker Hochschülerschaft (ÖH) mit ihrer Einladungspolitik zu einer heute, Mittwoch, stattfindenden Podiumsdiskussion der Spitzenkandidaten im Audimax der Universität für Unmut und Aufregung. Der als Mitfavorit auf den Bürgermeistersessel geltende Kandidat der FPÖ, Vizebürgermeister Markus Lassenberger, wurde zu der Diskussion nicht zugelassen. Die Freiheitlichen protestierten scharf.

Lassenberger übte seinerseits scharfe Kritik an der Einladungspolitik der Hochschülerschaft. Die FPÖ auszuschließen, "nur weil man der scheinbar schon von Ideologie getriebenen Hochschülerschaft nicht ins Bild passt, zeigt, wohin sich diese Stadt entwickelt", so der Bürgermeisterkandidat. Er nahm vor allem die Grünen ins Visier, da ÖH-Vorsitzende Sophia Neßler an prominenter Stelle auf der Liste der Öko-Partei kandidiert: "Das grüne Demokratieverständnis ist haarsträubend und ihre Doppelmoral abstoßend."

Als "Affront" bezeichnete es der FPÖ-Spitzenkandidat gegenüber der APA, dass er in seiner Funktion als amtierender Vizebürgermeister der Landeshauptstadt von der Diskussion bei einer öffentlichen Veranstaltung an einer Universität ausgeschlossen werde. Er forderte die Rektorin der Universität Innsbruck, Veronika Sexl, zu einer Stellungnahme auf. Würde so etwas unter seiner Ägide als Bürgermeister passieren, gäbe es jedenfalls "ordentlich Zoff" mit der Uni. Lassenberger berichtete auch über ein Schreiben des ehemaligen Dritten Nationalratspräsidenten der FPÖ, langjährigen früheren Kufsteiner Bürgermeisters und Landesparteiobmanns, Siegfried Dillersberger, an Sexl, in dem dieser in seiner Eigenschaft als "Ehrenbürger" der Uni scharfe Kritik an dem Vorgehen äußerte. Dillersberger sprach darin von einer "gesetzwidrigen" Vorgangsweise, die auf öffentlichem, "akademischem Boden" vonstatten gehe. Sexl dürfe dies nicht dulden und habe klar Stellung zu nehmen. Die ÖH sei eine "Körperschaft öffentlichen Rechts" und habe die Interessen aller Studierenden zu vertreten, argumentierte der Jurist. Sexl wollte indes auf APA-Anfrage keinen Kommentar zu der Causa abgeben.