OGH: Recht auf Umbuchungen bei Flugausfall

Passagiere, deren Flüge annulliert werden, haben ein Recht auf schnellstmögliche Ersatzbeförderung. Die Fluggesellschaft muss dafür auch Umbuchungen auf Flüge anderer Airlines in Betracht ziehen, entschied der Oberste Gerichtshof (OGH). Tut sie das nicht, muss die Airline dem Fluggast die Kosten für die selbst organisierte Reise ersetzen.

Im konkreten Fall hat Austrian Airlines (AUA) den Abendflug von Düsseldorf nach Wien abgesagt. Einer betroffenen Passagierin bat die AUA einen Nachtzug (mit Umsteigen und ohne Sitzplatzreservierung) oder einen Flug erst im Laufe des Folgetages an. Weil das für die Passagierin nicht infrage kam, kümmerte sie sich am Flughafen Düsseldorf selbst um eine anderwärtige Ersatzbeförderung – per Flugzeug nach Salzburg und dann per Zug nach Wien.