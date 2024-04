Ofner in Barcelona nach guter Leistung gegen Tsitsipas out

Der Steirer Sebastian Ofner ist am Mittwoch in der zweiten Runde des ATP-500-Tennisturniers von Barcelona dem als Nummer fünf gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas 4:6,5:7 unterlegen. Der Monte-Carlo-Titelträger der Vorwoche stand im zweiten Satz einem da groß ausfpielenden Ofner sowie dem Verlust des Durchgangs gegenüber, rettete sich aber mit dem Gewinn von vier Games in Folge nach insgesamt 1:37 Stunden ins Ziel. Verloren hat auch Rafael Nadal gegen Alex de Minaur (AUS).

Ofner bot dem Publikum unmittelbar nach dem wohl letzten Auftritts Nadals auf der "Pista Nadal" viel Unterhaltung, er produzierte mehr Winner und weniger unerzwungene Fehler als sein Gegner. Dennoch reichte es nicht einmal zu einem dritten Satz. Gleich zum Auftakt hatte Ofner auf Tsitsipas' Startoffensive mit einem Rebreak geantwortet, dem 4:3 des Hellenen hatte Österreichs Nummer eins aber im Eröffnungsdurchgang nichts mehr entgegenzusetzen.

Im zweiten Satz schien der Favorit klar auf der Siegesstraße, nachdem er Ofner dessen Servicespiel zu einer 3:2-Führung abgenommen hatte. Doch wieder folgte der sofortige Gegenschlag, und Ofner legte sogar mit zwei weiteren Gamegewinnen auf 5:3 nach. Statt des Ausservierens zum Satzausgleich musste der Weltranglisten-42. die Aufholjagd seines Gegenübers anerkennen. Tsitsipas wurde vom Weg zum Shakehand aufgrund einer knappen Out-Entscheidung noch einmal an die Grundlinie beordert, er machte den Sack aber noch im selben Game zu.

Nadal war davor als zwölffacher Sieger des Events Alex de Minaur 5:7,1:6 unterlegen, womit dieser der erste Australier mit einem Sieg auf Sand gegen Nadal ist. Der wiederum ist in der katalanischen Metropole aus einer mehr als drei Monate langen, erneuten Verletzungspause zurückgekommen. Nun wurde er von den Fans mit Standing Ovations verabschiedet. "Das bedeutet mir sehr viel", sagte Nadal. "Denn vor einer Woche wusste ich nicht, ob ich überhaupt hier spielen kann. So hatte ich zumindest die Chance, auf dem Court goodbye zu sagen."

Allein durch seinen am Dienstag eingefahrenen Auftaktsieg bei seinem wohl letzten Barcelona-Antreten gegen den Italiener Flavio Cobolli machte Nadal weit mehr als 100 Plätze gut und wird in der Weltrangliste knapp außerhalb der Top 500 aufscheinen. Der Iberer benötigt per 10. Juni einen Top-400-Platz, um sein Olympia-Ticket sicher zu haben. Das beruht auf einer neuen, zwei Gewinnern von Grand-Slam-Turnieren bevorzugende Regelung. Auch Dominic Thiem scheint derzeit auf diesen Passus hoffen zu müssen, "nur" ein Major-Titel könnte für ihn da aber zu wenig sein.