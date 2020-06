Ofner besiegt bei Austrian Pro Series Melzer 6:2,6:2

Tennis-Profi Sebastian Ofner hat am Donnerstagabend das "Final 8"-Duell bei den "Austrian Pro Series" in der Südstadt mit Jürgen Melzer glatt 6:2,6:2 gewonnen. Nach dem Generationenduell des 24-jährigen Steirers mit dem 39-jährigen Niederösterreicher schlossen beide die Gruppe B mit zwei Siegen und einem Satzverhältnis von 4:3 ab.

David Pichler schnitt mit zwei Siegen und 5:3-Sätzen leicht besser ab. Ausschlaggebend dafür war ein 6:2,2:6,7:6(4)-Erfolg gegen Lenny Hampel. Dominic Thiem bestreitet sein letztes Match in Gruppe A des "Final 8" gegen Dennis Novak erst am nächsten Donnerstag. Dieses Wochenende spielt der Weltranglisten-Dritte beim Exhibition-Turnier "Ultimative Tennis Showdown" in Biot bei Nizza.