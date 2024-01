Offroad-Modellauto-Rennen

Am 6. und 7. Jänner 2024 finden in der Herrenriedhalle die „Winterchamps“, organisiert vom EFAC Hohenems, statt.

Am Samstag und am Sonntagvormittag finden die Trainings sowie die Vorläufe statt. Am Sonntag von ca. 12 bis 17 Uhr kämpfen die Fahrer in den Finalläufen um Podiumsplätze.