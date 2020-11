Offizielle Vorstellung von Rot-Pink in Wien am Abend

Die rot-pinke Koalition im Wiener Rathaus wird am Dienstag offiziell besiegelt und präsentiert. Bürgermeister und SPÖ-Landesparteivorsitzender Michael Ludwig wird mit NEOS-Chef Christoph Wiederkehr am Abend eine gemeinsame Pressekonferenz abhalten. Bereits am Montag wurden Eckpunkte der Vereinbarung vorgestellt. Noch sind aber nicht alle Parteigremien damit befasst worden. Denn die NEOS beraten erst am Nachmittag.

Sie werden im Rahmen einer Mitgliederversammlung über die Koalitionsvereinbarung abstimmen. Das Online-Event ist von 16.15 bis 18.45 Uhr angesetzt. Wenn dort die Zustimmung erteilt wird - wovon auszugehen ist - werden die Parteichefs gemeinsam das mehr als 200 Seiten starke Regierungsübereinkommen präsentieren. Die Inhalte des Paktes sind jedoch großteils bereits bekannt. Auch ist bereits fix, dass die NEOS das Bildungsressort erhalten werden. Wiederkehr wird dessen Chef, der NEOS-Obmann wird auch Vizebürgermeister.

Die SPÖ hat bereits am Montagabend abgestimmt. Die Vereinbarung wurde in den roten Gremien mit großer Mehrheit angenommen, wie Ludwig anschließend berichtete.