Offizielle Eröffnung der Volksschule Schwefel

Hohenems ist die am schnellsten wachsende Stadt des Landes – und auf die Zukunft vorbereitet: Die neue Volksschule Schwefel, die nun am Freitag, dem 1. Juli 2022, auch ganz offiziell eröffnet werden konnte, ergänzt das bestehende Angebot im Bereich der Bildung und Pädagogik.

Die neue Volksschule im südlichen Stadtteil Schwefel ist ein Schmuckstück zeitgemäßer, an der Umwelt und am Menschen orientierten Architektur geworden. Insgesamt hat die Stadt Hohenems hier etwa 18 Millionen Euro investiert, wovon sich neben Bürgermeister Dieter Egger und Vizebürgermeisterin Patricia Tschallener auch Landesrätin Katharina Wiesflecker und Landtagsvizepräsidentin Monika Vonier bei der offiziellen Eröffnung überzeugen konnte.

Bürgermeister Dieter Egger freut sich über den erfolgreich abgeschlossenen Prozess: „Hohenems als stark wachsende Stadt hat in den vergangenen Jahren massiv vor allem in die Zukunft unserer jüngsten Bürgerinnen und Bürger investiert. Bildung und Ausbildung ist das A und O eines jedes Lebensweges – wir sind für die kommenden Jahre gerüstet. Die Volksschule Schwefel ist ebenso wie der kürzlich offiziell eröffnete Kindergarten Hellbrunnenstraße architektonisches Glanzlicht und Musterbeispiel für ein ökologisches Bauen, welches die Bedürfnisse der Bevölkerung aufgreift!“

„An der Volksschule Schwefel werden die Volksschulkinder und die Kinder des ehemaligen Sonderpädagogischen Zentrums in vier Lernhäusern unterrichtet. In jedem Lernhaus gibt es vier unterschiedliche Klassen, Gruppenräume und eine gemeinsame Lernlandschaft. Jedes Kind wird dort individuell begleitet und gefördert. Das Kind mit all seinen Stärken und Schwächen, seinen Fähigkeiten und Interessen steht im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit. Durch das räumliche Angebot können die Kinder gemeinsam, klassenübergreifend lernen, sich im Bedarfsfall aber auch in die Kleingruppe zurückziehen. Durch die Zusammenarbeit mit der Stadt Hohenems gibt es täglich eine durchgängige Schülerbetreuung mit Mittagessen in der Schule“, erläutert Direktor Christof Jagg.