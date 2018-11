Offensive der saudi-arabischen Koalition auf Stadt im Jemen

Ungeachtet von US-Appellen hat die von Saudi-Arabien geführte Koalition im Jemen nach einem Bericht des Fernsehsenders Al-Arabiya eine neue Offensive zur Eroberung der Hafenstadt Hodeidah begonnen. Jemenitische Regierungstruppen lieferten sich mit Luftunterstützung der Koalition schwere Gefechte östlich der Stadt am Roten Meer, berichtete der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtensender.

Bereits in der Nacht hatte die Koalition einen Luftwaffenstützpunkt in der Hauptstadt Sanaa angegriffen. Der Stützpunkt sei von den Houthi-Rebellen genutzt worden, um Raketen abzufeuern und Kämpfer zu trainieren, sagte der Sprecher der saudi-arabischen Militärkoalition, Turki al-Malki. Anrainer berichteten, es habe mehr als 20 Angriffe in der Nacht gegeben. Der internationale Flughafen Sanaa sei weiter für die Vereinten Nationen und Hilfsflüge geöffnet, sagte der Koalitionssprecher.