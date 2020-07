Offener Brief gegen "intolerantes Klima" sorgt für Wirbel

Ein offener Brief gegen "intolerantes Klima" in der gesellschaftlichen Diskussionskultur sorgt in den USA für Wirbel. In dem Brief, der online im "Harper's Magazine" veröffentlicht wurde, drücken die mehr als 150 Unterzeichner ihre Unterstützung für die jüngsten Proteste gegen Polizeibrutalität und Rassismus in den USA aus. Zu den Unterstützern zählt auch Daniel Kehlmann.

Initiiert wurde der Brief von Autor Thomas Chatterton Williams. Darin kritisieren die Autoren und Intellektuellen wie Salman Rushdie, J.K. Rowling, Margaret Atwood oder Noam Chomsky zugleich, dass "der freie Austausch von Informationen und Ideen, der Lebensnerv einer liberalen Gesellschaft, mit jedem Tag immer mehr eingeengt wird". "Es ist eine Verteidigung davon, dass Menschen frei sprechen und denken können, ohne Angst vor Strafe oder Vergeltung haben zu müssen, eine Verteidigung des Rechts anderer Meinung zu sein, ohne sich um seine Arbeitsstelle sorgen zu müssen", sagte Williams der "New York Times".

Im Internet schlug dem Brief viel Kritik entgegen. Zahlreiche Menschen warfen den Unterzeichnern vor, eine zu dünne Haut und Sorge vor dem Verlust von Privilegien und Relevanz zu haben. Andere Menschen stießen sich an einigen der Unterzeichnern - allen voran an "Harry Potter"-Autorin Rowling, die zuletzt mit kritischen Kommentaren über die Transgender-Bewegung für heftige Proteste gesorgt hatte.