Offener Abend mit dem Kontaktchor

Einladung zum Singen und Diskutieren – Mitmachen oder Zuhören.

Dornbirn. Zum bunten Reigen, der keine Vorkenntnisse erfordert, lädt der Kontaktchor unter der Leitung von Ulrich Gabriel ein. Die Einladung zum Offenen Abend mit dem im Jahr 2015 spontan gegründete Chor richtet sich an Einheimische, Zweiheimische, Flüchtlinge und Menschen, die an Kontakt und kreativer Begegnung interessiert sind. Das Besondere ist das Singen ohne Noten: „Mitmachen, auch Mitbrummen ist erlaubt und erwünscht“, so Ulrich Gabriel, „einfach dabei sein und chillen auch“.