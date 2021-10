Offene Dialog- und Atelierstage im Kreativraum

Der Leerstand in der Marktstraße 8 wird bis Jahresende für Kunst und Kultur genutzt werden:

Am 4. und 5. November 2021 stellen sich Hohenemser Hobby-Künstler in den Räumlichkeiten vor. In der Woche vom 8. bis 13. November 2021 folgt die Wanderausstellung der youngCaritas mit dem Titel „Zu Hause in mir“. Anschließend gibt es die „Offenen Atelierstage“ mit jungen Künstlern.