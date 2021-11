Offene Atelierstage

Vom 22. bis 26. November 2021 nutzt die Multimedia-Künstlerin Bettina Bohne den Kreativraum in der Marktstraße 8 als Atelier. Ihr Impuls für die Arbeitswoche lautet: „Ich bin ein Star. Holt mich hier raus.“

Eine „ART CELL“ – eine Kunstzelle zum Bewundern und Bestaunen – wird in dem ehemaligen Geschäftslokal in der Marktstraße 8 entstehen, kreiert aus dem „INNER SPACE“ der aus dem Montafon stammenden Multimedia-Künstlerin. Bettina Bohne arbeitet prozessorientiert und „Kollege Zufall“ ist ein treuer Assistent in der Dynamik ihres Erfindens von neuen Geschichten und Bildwelten.