Offenbar Tote nach Angriff auf Flüchtlingslager in Myanmar

In Myanmar sind Medienberichten zufolge bei einem Artillerieangriff auf ein Flüchtlingslager in der nördlichen Region Kachin zahlreiche Menschen getötet worden. Darunter seien auch Frauen, Kinder und ältere Menschen, berichteten lokale Medien und Insider am Dienstag. Der Vorfall habe sich am Montag kurz vor Mitternacht ereignet, nur wenige Kilometer von einem Militärlager der Kachin Independence Army (KIA) entfernt.

Die KIA befindet sich im Konflikt mit dem regierenden Militär Myanmars. Der Vorfall wurde von einem lokalen Aktivisten und einem Minister der Schattenregierung der Nationalen Einheit Myanmars in sozialen Medien verbreitet, die auf Anfragen nach einer Bestätigung nicht sofort reagierten. Ein Sprecher der Junta Myanmars und die KIA waren zunächst nicht erreichbar. Reuters konnte die Berichte zunächst nicht überprüfen.

Die regierende Junta geht mit Gewalt gegen Regimegegner vor und führt in den überwiegend christlichen Unionsstaaten Kayah, Kachin und Chin einen Krieg gegen die Milizen der ethnischen Minderheiten und die Zivilbevölkerung. Immer wieder werden Kirchen, in denen Menschen Schutz suchen, wie auch Priester Ziel der Armee.