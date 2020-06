Neuer Vierjahresvertrag für Coach Hasenhüttl bei Southampton

Coach Ralph Hasenhüttl hat beim englischen Fußball-Premier-League-Club Southampton einen neuen Vierjahresvertrag unterzeichnet. Das gaben die "Saints" am Dienstagvormittag bekannt. Der 52-jährige Steirer ist seit Dezember 2018 als Nachfolger von Mark Hughes beim Tabellen-14. tätig und steht nun bis Ende Juni 2024 unter Vertrag. Sein alter Kontrakt wäre noch bis zum 30. Juni 2021 gelaufen.

"Es war für mich eine einfache Entscheidung. Einfach aufgrund der Beziehung, die ich zu diesem Club, den Spielern und auch den Fans aufgebaut habe sowie auch umgekehrt sie zu mir", gab Hasenhüttl auf der Club-Homepage Einblick. In seiner ersten Saison erreichte er am Ende Platz 16, aktuell liegt sein Team vor der geplanten Fortsetzung der Meisterschaft nach der Corona-Pause am 17. Juni nach 29 Spielen mit 34 Punkten auf Rang 14. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt sieben Punkte.