Offenbar Erfolge für slowakische Liberale und Rechtsextreme

Bei der EU-Wahl in der Slowakei dürften laut Medienberichten von Sonntagnacht die Liberalen der Partei Progressive Slowakei (PS) einen deutlichen Erfolg feiern. Stark schnitten bei dem Votum vom Samstag laut ersten Trends gleichzeitig auch die Rechtsextremen der LSNS von Marian Kotleba ab.

Die offiziellen Auszählungsergebnisse der in verschiedenen Ländern an verschiedenen Tagen stattfindenden Europawahlen dürfen erst nach der Schließung der Wahllokale in Italien am Sonntag um 23.00 Uhr veröffentlicht werden. In manchen Ländern veröffentlichen Medien allerdings bereits zuvor Trends, die etwa auf Umfragen vom Wahltag, Nachwahlbefragungen oder auf der Befragung von Wahlzeugen beruhen. Am Samstag hatten Lettland, Malta und die Slowakei gewählt – in Tschechien ging an diesem Tag die zweitägige EU-Wahl zu Ende.