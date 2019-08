Offenbar 37 Tote bei Konflikt in sudanesischer Hafenstadt

Bei Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Volksgruppen in der sudanesischen Hafenstadt Port Sudan sind laut der Ärzte-Organisation CCSD mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Das Zentralkomitee sudanesischer Ärzte (CCSD), ein unabhängiges Mediziner-Gremium, zählte am Montag für ein einziges Krankenhaus der Stadt 34 Tote und 126 Verwundete auf.

Die meisten Toten wiesen demnach Schuss- oder Stichwunden oder schwere Brandverletzungen auf. Der vergangene Woche aus noch unklarer Ursache ausgebrochene Konflikt hatte den Gouverneur der Region am Sonntag den Job gekostet: er wurde abgesetzt, weil er die Unruhen nicht in den Griff bekam. Inzwischen sind Militärangehörige aus der Hauptstadt Khartum zur Verstärkung eingetroffen, die Soldaten patrouillieren nun in den Straßen der Hafenstadt.