Offenbach-Rarität "Salon Pitzelberger" im Stadttheater Baden

Als "kleine Produktion" (ohne Chor und Ballett) angekündigt, ist die Operettenrarität "Salon Pitzelberger" von Jacques Offenbach am Freitagabend als letzte Premiere der Saison im Stadttheater der Bühne Baden zur Aufführung gelangt. In der Regie von Karina Fibich zeigt das von Martin Gesslbauer und Robert Kolar textlich neu bearbeitete Werk seine Stärken und Schwächen.

Auch sogenannte kleine Produktionen haben also durchaus ihren Reiz, und das Publikum fand auch einigen Gefallen. Umso seltsamer mutet der Umstand an, dass “Salon Pitzelberger” nur zweimal aufgeführt wird. Dafür gibt es am 26. und 27. April ein “Cross Over Konzert von Fred Astaire bis Judy Garland”, am 28. April lesen Maria Köstlinger und Juergen Maurer Schnitzler-Duette, am 22. und 23. Mai gastiert das Landestheater NÖ mit Elfriede Jelineks “Am Königsweg”.