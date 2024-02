Ofczarek spielt in neuer Amazon-Serie "Drunter & Drüber"

Kundinnen und Kunden von Amazon Prime Video kommen bald in den Genuss einer neuen österreichischen Serie: "Drunter & Drüber" heißt die Produktion, in der der heimische Schauspielstar Nicholas Ofczarek neben der deutschen Darstellerin Julia Jentsch eine Hauptrolle übernehmen wird. Die beiden waren gemeinsam bereits in der Sky-Thrillerserie "Der Pass" zu sehen. Regie führen Christopher Scheir und Judith Westermann.

"Drunter & Drüber" entführt ins Bestattungsmilieu. Als eine morsche Grabstatue den Friedhofsleiter erschlägt, sieht sich sein Vize Butz Bohrlich schon als neue Nummer 1 auf Friedhof Donnerscheidt. Allerdings wird der Ehrgeizler übergangen und ihm die neue Chefin Ursula Fink vorgesetzt. Das Chaos nimmt seinen Lauf. Produziert wird die neue Amazon-Serie, die vom Streamingdienst als eines der Jahreshighlights angekündigt wurde, von Constanze Schumann und Thomas W. Kiennast von der in Wien ansässigen Rundfilm.