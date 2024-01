ÖFB-Teamstürmer Kalajdzic wechselt leihweise nach Frankfurt

Sasa Kalajdzic möchte sich in Frankfurt für die Fußball-EM in Deutschland empfehlen. Der ÖFB-Teamstürmer wechselt leihweise vom englischen Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers bis Saisonende zur Eintracht. Für den 26-Jährigen ist es eine Rückkehr in die deutsche Bundesliga. Zwischen 2019 und 2022 bestritt Kalajdzic beim VfB Stuttgart 60 Pflichtspiele und erzielte 24 Tore.

Danach wechselte der Wiener nach England, wo er sich beim ersten Einsatz einen Kreuzbandriss zuzog und die gesamte Saison ausfiel. Sein Comeback gab Kalajdzic im August 2023, seitdem blieb er verletzungsfrei. In der laufenden Saison kam der 2-Meter-Mann auf die überschaubare Spielpraxis von 159 Premier-League-Minuten, in denen ihm zwei Tore gelangen.

"Sasa hat bereits bewiesen, dass er eine sehr gute Rolle in der Bundesliga spielen kann. Seine Spielweise wird eine neue Komponente in unser Spiel bringen", sagte Eintracht-Sportdirektor Markus Krösche. "Er ist ein abschlussstarker Spieler mit einem guten Stellungs- und Kopfballspiel. Wir sind der festen Überzeugung, dass er uns aufgrund seiner Erfahrung sofort helfen kann." Über eine Kaufoption verfügt die Eintracht dem Vernehmen nach nicht.