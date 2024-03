ÖFB-Team landet mit 6:1 gegen Türkei fünften Sieg in Serie

Österreichs Fußball-Nationalteam hat seine Siegesserie fortgesetzt. Die Österreicher landeten am Dienstag im EM-Test in Wien mit einem 6:1 (2:1) gegen die Türkei ihren fünften vollen Erfolg in Serie, hatten dabei aber auch einige Schiri-Entscheidungen auf ihrer Seite. Michael Gregoritsch traf in dreifacher Ausführung (44., 48., 59./Elfmeter). Dazu waren beim höchsten ÖFB-Sieg seit 2019 Xaver Schlager (2.), Christoph Baumgartner (79.) und Maximilian Entrup (95.) erfolgreich.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick setzte vor 38.500 Zuschauern wie angekündigt auf seine beste aktuell verfügbare Formation. Neben den Stars David Alaba und Marko Arnautovic fehlte allerdings auch Marcel Sabitzer. Der Mittelfeldmann von Borussia Dortmund blieb mit grippeähnlichen Symptomen im Hotel. An seiner Stelle trug Konrad Laimer, der Vierte in der Kapitäns-Hierarchie, die Schleife.

Als Sabitzer-Ersatz gab Rangnick auf dem linken Flügel Romano Schmid den Vorzug gegenüber Patrick Wimmer. Gegenüber dem 2:0-Sieg am Samstag in der Slowakei gab es fünf Änderungen in der Startformation. Stammgoalie Alexander Schlager kehrte statt Patrick Pentz ins Tor zurück. In der Abwehr begannen Stefan Posch und Maximilian Wöber, im Mittelfeld rackerte Xaver Schlager statt Florian Grillitsch.

Die Österreicher starteten wie in Bratislava furios. Der Ball zappelte aber nicht wie bei Baumgartners Weltrekord-Tor nach sechs, sondern "erst" nach 103 Sekunden im Netz. Nach einem grenzwertigen Ballgewinn von Schmid gegen Salih Özcan, bei dem wohl viele Schiedsrichter auf Foul entschieden hätten, parierte Türkei-Goalie Ugurcan Cakir einen Schuss von Baumgartner. Schlager traf mit einem schwierig zu verarbeitenden Abstauber.

Danach übernahm aber die Türkei das Kommando. Das Team um Topstar Hakan Calhanoglu agierte im Spielaufbau sehr ballsicher und entzog sich damit immer wieder dem Pressing der Österreicher. Erstmals tauchten die Türken durch Kerem Aktürkoglu, dessen Versuch von der Strafraumgrenze knapp am langen Eck vorbeistrich, gefährlich vor dem ÖFB-Tor auf (6.).

Nach einem VAR-Check gab es Elfmeter: Kevin Danso war bei einem Corner ungeschickt mit dem Arm zuerst zum Ball gegangen. Calhanoglu knallte den Ball vom Punkt zentral unter die Latte (25.). Nach 416 Minuten ohne Gegentreffer schlug es damit wieder im ÖFB-Tor ein. Erstmals seit 1997 hatten die Österreicher zuletzt vier Zu-Null-Siege in Serie eingefahren. Ein fünfter Sieg in Folge ohne Gegentor wäre ein Novum in der Verbandsgeschichte gewesen.

Im Finish der ersten Hälfte kam die ÖFB-Elf noch einmal auf. Nach einem Ballgewinn von Phillipp Mwene blockte Calhanoglu vor Laimer (43.). Eine Minute später setzten Schlager und Nicolas Seiwald nach einem unsauberen Abspiel des Türkei-Kapitäns entscheidend nach. Das Spielgerät kam zu Gregoritsch, der unter Mithilfe von Cakir mit einem haltbaren Schuss von knapp außerhalb des Strafraums traf.

Nach Seitenwechsel schnürte Gregoritsch seinen ersten Doppelpack im ÖFB-Team. Der Freiburg-Stürmer verwertete einen Schmid-Corner freistehend per Kopf. Zehn Minuten später durfte er auch noch vom Punkt antreten. Nach einer ursprünglich zu Unrecht wegen Abseits abgepfiffenen Situation entschied der Video-Assistent wegen eines Remplers von Kaan Ayhan an Laimer auf Elfmeter. Gregoritsch platzierte den Ball im linken Eck. Für den 29-Jährigen war es im 53. Länderspiel der 15. Treffer, sein achter in den vergangenen zehn ÖFB-Einsätzen.

Die Österreicher hatten nach Seitenwechsel viel mehr Zugriff auf das Spiel. Torhüter Schlager musste bei einem Rückzieher von Juventus-Supertalent Kenan Yildiz erstmals eingreifen (66.). Rangnick wechselte erst in der 70. Minute zum ersten Mal, Alexander Prass ersetzte als Linksverteidiger Mwene.

Das vermeintliche 4:2 durch den eingewechselten Baris Alper Yilmaz wurde nach Video-Studium zurückgenommen. Stattdessen gab es wegen eines Fouls von Cenk Özkacar an Posch an der Strafraumgrenze erneut Elfmeter für Österreich. Diesmal durfte Baumgartner antreten, der Leipzig-Profi scorte im dritten Länderspiel in Folge. Tief in der Nachspielzeit erzielte auch noch Hartberg-Stürmer Entrup nach Assist des ebenfalls eingewechselten Wimmer per Kopf sein erstes Tor im Teamdress.

Die ÖFB-Auswahl landete ihren höchsten Sieg seit einem 6:0 im September 2019 in der EM-Quali in Salzburg gegen Lettland. Fünf Siege in Folge waren zuletzt im Herbst 2020 ebenfalls unter Rangnicks Vorgänger Franco Foda gelungen. Von ihren vergangenen 14 Länderspielen hat die Rangnick-Elf nur eines verloren. In den jüngsten acht Duellen mit den Türken hatte es für Österreich davor nur einen Sieg gegeben.

Erstmals seit 1982 gelang es dem ÖFB-Team auch, mit zwei Siegen in das Jahr einer Turnierteilnahme zu starten. Die beiden weiteren Testspiele für die EM in Deutschland folgen im Juni. Am 4. Juni geht es ebenfalls in Wien gegen Serbien, bevor am 8. Juni in St. Gallen die EM-Generalprobe gegen die Schweiz auf dem Programm steht.