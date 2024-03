ÖFB stellt neue Trikots für Europameisterschaft vor

Der ÖFB und Puma haben am Donnerstag die beiden Trikots für die Fußball-Europameisterschaft 2024 präsentiert. Das Heimtrikot ist in Rot gehalten, der Halsausschnitt und die Ärmelenden sind weiß. Es sei von der "filigranen Schönheit der österreichischen Jugendstil Architektur" inspiriert. Getragen wird das Trikot zum ersten Mal am 5. April beim Frauen-Länderspiel gegen Deutschland.

Das weiße Auswärtstrikot ist mit türkisen Akzenten ergänzt. Diese seien "eine Anspielung auf die grafische Neuinterpretation des Adlers und seiner Flügel und repräsentieren die Affinität der Nation zu Natur und Abenteuer".

Die Kleidungsstücke sind laut Puma Teil eines Recyclingprozesses, der vier Schritte umfasst. Auf die Sammlung und Sortierung von Textilabfällen folgt die Zerkleinerung und Vermengung der Materialien. Die anschließende Gewinnung hochwertiger Fasern durch das Auflösen und Polymisieren der Textilien sowie das Schmelzen, Spinnen und Zusammennähen der einzelnen Fasern sind die übrigen Schritte.