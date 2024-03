ÖFB-Frauen zum Auftakt der EM-Quali daheim gegen Deutschland

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalmannschaft startet am 5. April mit einem Heimspiel gegen Deutschland in die EM-Qualifikation. Den Spielplan gab die UEFA am Donnerstag bekannt, am Freitag will der ÖFB auch Anstoßzeiten und Spielorte benennen. Nach dem Auftakt gegen die Deutschen geht es für die ÖFB-Frauen in der höchsten Spielklasse in Pool A4 am 9. April mit einem Auswärtsspiel in Polen weiter. Danach folgt am 31. Mai (heim) bzw. 4. Juni (auswärts) ein Doppel gegen Island.

Abgeschlossen wird die Gruppenphase im Juli kurz vor bzw. nach dem Finale der Männer-EM in Deutschland (14. Juli). Die Österreicherinnen empfangen am 12. Juli Polen, am 16. Juli tritt die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann in Deutschland an. Die besten zwei Teams der Gruppe sichern sich vorzeitig das Ticket für die EM-Endrunde 2025 in der Schweiz. Die dritt- und viertplatzierten Mannschaften müssen in einem zweistufigen Play-off im Herbst gegen Teams aus niedrigeren Spielklassen bestehen.

Spielplan des ÖFB-Frauen-Nationalteams in der EM-Qualifikation (Gruppe A4):

5. April: Österreich - Deutschland

9. April: Polen - Österreich

31. Mai: Österreich - Island

4. Juni: Island - Österreich

12. Juli: Österreich - Polen

16. Juli: Deutschland - Österreich