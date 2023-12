ÖFB-Frauen nach 0:3 in Frankreich vor NL-"Showdown"

Nach der 0:3-Niederlage in Frankreich wartet auf die ÖFB-Frauen in der Nations League ein Entscheidungsspiel um den Verbleib in der höchsten Ligastufe. "Wir haben den Showdown gegen Norwegen, den wir uns bei der Auslosung dieser sehr schweren Gruppe gewünscht haben", sagte Teamchefin Irene Fuhrmann am Samstag nach dem Heimflug aus Rennes. Am Dienstag (19.15) steht in St. Pölten die abschließende Partie der Gruppe A2 gegen die Skandinavierinnen auf dem Programm.

Mit sieben Punkten liegt die ÖFB-Auswahl auf dem zweiten Platz, zwei Zähler vor Norwegen und klar hinter dem Weltranglistenfünften Frankreich (13). Im ausverkauften Roazhon Park in Rennes fixierten die Französinnen am Freitagabend vor 26.453 Zuschauern den Gruppensieg, die Fuhrmann-Truppe verpasste trotz einer couragierten Leistung in der ersten Hälfte die Sensation. Damit platzte auch der Traum von Olympia 2024 in Paris, der nur bei einem Gruppensieg weitergelebt hätte. "Das Auswärtsspiel gegen Frankreich war ein absolutes Bonusspiel und genau so haben wir das im Vorfeld gesehen", sagte Fuhrmann der APA.

Im abschließenden Gruppenspiel gegen Norwegen reicht Österreich ein Remis, um den Verbleib in der A-Liga zu fixieren. Norwegen sei über die ÖFB-Elf zu stellen, betonte Fuhrmann. "Aber im Gegensatz zu uns 'müssen' sie, das kann ein kleiner Vorteil sein. Wir freuen uns auf dieses Duell, das wir uns hart erarbeitet haben. Es liegt an uns, diese Chance zu nutzen." Im Hinspiel zum Nations-League-Auftakt Ende September in Oslo hatten sich beide Teams mit einem 1:1 getrennt.

Die Norwegerinnen liegen in der aktuellen Weltrangliste auf Platz 13, die Fuhrmann-Elf auf Rang 16. Im Falle einer Niederlage gäbe es als Gruppendritter noch den Weg über ein Play-off gegen einen der vier Gruppenzweiten der Liga B zum Klassenerhalt in der Liga A. Diese Partien finden im kommenden Februar statt.