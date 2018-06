Özdemir: Europa sollte auch mit Erdogan-Niederlage rechnen

Der deutsche Grünen-Politiker Cem Özdemir hält bei der türkischen Parlaments- und Präsidentschaftswahl am Sonntag eine Niederlage von Präsident Recep Tayyip Erdogan und seiner islamisch-konservativen AKP für möglich. "Auch Anhänger Erdogans beginnen zu zweifeln, ob der Kurs des Präsidenten wirklich richtig ist", sagte er der "Rhein-Neckar-Zeitung" (Wochenendausgabe).

Im Falle einer Niederlage müsse sich Erdogan “wahrscheinlich vor Gericht verantworten müssen für alle seine Missetaten”, sagte Özdemir. Deshalb würden Erdogan und sein Umfeld “alles tun, um an der Macht zu bleiben”. Angesichts vieler inhaftierter Journalisten könne man nicht von einer fairen Wahl sprechen. “Wenn es eine faire Wahl in der Türkei geben würde, hätte Erdogan wohl keine Chance mehr.”

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, sieht vor der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei am Sonntag wachsende Chancen für den Oppositionskandidaten Muharrem Ince. “Der Oppositionskandidat wird immer beliebter in der Türkei”, sagte er der “Mitteldeutschen Zeitung” (Samstag). Er erwarte ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Diese Wechselstimmung spüre er auch in Deutschland.