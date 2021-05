ÖWA-Zahlen: Mehr als 13 Millionen Besuche auf VOL.AT.

Wie die Zahlen der österreichischen Webanalyse (ÖWA) belegen, darf sich das Newsportal VOL.AT - VORARLBERG ONLINE über hervorragende Zugriffszahlen freuen: So wurde im April von knapp zwei Millionen verschiedenen Endgeräte auf das Newsportal zugegriffen.

Die Zahlen der unabhängigen österreichischen Webanalyse (ÖWA) bescheinigen VOL.AT auch im April 2021 einen soliden Ausbau der Reichweite in allen Bereichen und zeigen das nach wie vor hohe Informationsbedürfnis der Leserinnen und Leser. Das Vorarlberger Nachrichtenportal konnte im vergangenen Monat knapp 13,3 Millionen Besuche ("Visits") registrieren. Die VOL.AT-Userinnen und User zeigten weiterhin reges Interesse am Geschehen in Vorarlberg und in der Welt. Das wird im April mit über 54,7 Millionen Seiten-Aufrufen belegt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung von 4,3 Prozent.