ÖWA: Höchste Bundesland-Reichweite für VOL.AT

Die Medienwelt ist in ständiger Bewegung und Vorarlberg bildet da keine Ausnahme. Im ersten Quartal 2023 haben sich bemerkenswerte Veränderungen ergeben.

VOL.AT und die Russmedia Portale konnten ihre Reichweiten im Vergleich zum vierten Quartal 2022 deutlich ausbauen. VOL.AT konnte in Vorarlberg seine tägliche Reichweiteauf beeindruckende 31,9 Prozent steigern. Dies bedeutet einen Zuwachs von 3,3 Prozentpunkten im Vergleich zum vorherigen Quartal. Die Russmedia Portale führen die Rangliste mit einer Reichweite von 33,9 Prozent an. Sie konnten ihre Reichweite um 2,9 Prozentpunkte gegenüber dem letzten Quartal 2022 steigern.

Auch im Österreichvergleich fungiert VOL.AT auf einem Spitzenplatz. Kein heimisches Nachrichtenportal schafft in seinem Verbreitungsgebiet solch eine starke Reichweite.

Rückläufige Trends bei heute.at und krone.at

ORF: Trotz Gebührenfinanzierung nur mäßiger Zuwachs

Obwohl der ORF gebührenfinanziert ist und ein breites Angebot einschließlich der TVThek und der nationalen orf.at Seite bietet, konnte die "blaue Seite" ihre Reichweite lediglich um 1,2 Prozentpunkte auf 13,3 Prozent steigern. Im direkten Vergleich dazu ist die Reichweite von VOL.AT, das ohne öffentliche Gebühren auskommt, mehr als doppelt so groß.

"Danke für Ihre Treue und Ihr Vertrauen"

"Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um unseren treuen LeserInnen und Partnern sowie unserem Team meinen tiefsten Dank auszusprechen", sagt Marc Springer , Chefredakteur von VOL.AT. "Das entgegengebrachte Vertrauen bestärkt uns darin, den eingeschlagenen Weg weiterzuverfolgen und ist die treibende Kraft für unseren Erfolg. Nur so konnten wir die tägliche Reichweite auf beeindruckende 31,9 Prozent steigern. Das ist im Bundesländervergleich absolut einzigartig und ein deutlicher Beweis dafür, dass VOL.AT eine wichtige Anlaufstelle und Nachrichtenplattform für die VorarlbergerInnen ist. Zudem freut es uns auch, dass wir mit V+ unseren LeserInnen - neben zahlreichen gratis verfügbaren Nachrichten - auch Premium-Geschichten aus Vorarlberg auf VOL.AT präsentieren und anbieten können. Vielen Dank für Ihre Treue und Ihr Vertrauen – gemeinsam bringen wir Vorarlberg näher zusammen."

Unabhängige Analyse der Reichweiten

Die Österreichische Webanalyse (ÖWA) ist eine Organisation, die standardisierte, objektive und vergleichbare Daten über die Nutzung von Online-Angeboten in Österreich liefert. Sie bietet eine unabhängige Messung und Zertifizierung von Reichweiten- und Leistungsdaten von digitalen Medien. Die Mitglieder der ÖWA sind sowohl Anbieter von digitalen Medien als auch Werbetreibende und Agenturen. Die ÖWA erfasst Daten von Websites, Apps und Videoinhalten und stellt diese Informationen ihren Mitgliedern zur Verfügung, um ihnen Einblicke in die Performance ihrer digitalen Angebote und die Effektivität ihrer Werbung zu geben. Die ÖWA stellt Transparenz und Verlässlichkeit in der digitalen Werbemessung sicher.