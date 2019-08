ÖVV-Trio nach zweiten EM-Niederlagen vor Aus

Die Bilanz der österreichischen Beach-Volleyballer bei der EM in Moskau ist weiterhin durchwachsen. Nach drei Siegen in Gruppenspielen durch Alexander Huber/Christoph Dressler, Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Katharina Schützenhofer/Lena Plesiutschnig verloren Clemens Doppler/Alexander Horst (AUT-21), Robin Seidl/Philipp Waller (AUT-30) und Eva Freiberger/Valerie Teufl (AUT-26) jeweils glatt.

Das zuletzt genannte Trio steht damit am Donnerstag mit dem Rücken zur Wand, da es jeweils schon die zweite Niederlage in ihren Gruppen war. Für Doppler/Horst war gegen die als Nummer fünf gesetzten Italiener Daniele Lupo und Paolo Nicolai nichts zu holen, sie verloren 13:21,18:21. Am Donnerstag geht es für die als Nummer 21 gesetzten Österreicher um 18:00 Uhr MESZ gegen die Russen Sergej Gorbenko/Alexander Lichholetow (Nr. 28) um den Verbleib im Turnier.