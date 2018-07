ÖVV-Damen in Zwischenrunde der Beach-EM

Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig stiegen bei der Beach-Volleyball-EM in den Niederlanden als Gruppen-Dritte in die Zwischenrunde auf. Mit vier Punkten rangierte das ÖVV-Duo hinter den Schweizerinnen Nina Betschart/Tanja Hüberli (6 Punkte) und den Spanierinnen Angela Lobato/Amaranta Fernandez (5), die das letzte Match gegen die sieglosen Laura Caluori/Dunja Gerson (SUI) gewannen.

Am Court selbst hatten Schützenhofer und Plesiutschnig am Mittwoch wenig Grund zur Freude. Die als Nummer 12 gereihten Steirerinnen unterlagen in ihrem letzten Spiel in Gruppe E den Schweizerinnen Nina Betschart/Tanja Hüberli (5) mit 1:2 (21,-16,-8).