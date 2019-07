Ein Sieg in sechs Spielen für ÖVV-Damen zum Major-Auftakt

Die österreichischen Damen haben zum Auftakt des von einem Gewitter gestörten Wiener Beach-Volleyball-Majors in sechs Spielen einen Sieg geschafft. Dieser Erfolg brachte Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig den Einzug in die Zwischenrunde. Nach je zwei Niederlagen ausgeschieden sind hingegen wenig überraschend die Außenseiterinnen Eva Freiberger/Valerie Teufl sowie Teresa und Nadine Strauss.

Das ÖVV-Topduo Schützenhöfer/Plesiutschnig verlor sein erstes Match gegen die Brasilianerinnen Talita/Taiana Lima deutlich 0:2 (-18,-12). Im Match um den Verbleib im Turnier gegen die Deutschen Sandra Ittlinger/Chantal Laboureur drehten sie aber ordentlich auf und gewannen überlegen 2:0 (12,12). "Wir haben das abgerufen, was wir uns vorgenommen haben. Die Erleichterung ist riesig, alles was jetzt kommt, ist nur noch Draufgabe, wir können ohne Druck spielen", atmete Schützenhöfer auf. Ihre Gegnerinnen in der ersten K.o.-Runde am Donnerstag (14.30 Uhr) sind die Slowakinnen Andrea Strbova/Natalia Dubovcova. Bei einem Sieg gegen das als Nummer 16 gesetzte Duo würden am Freitag im Achtelfinale die Weltmeisterinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes aus Kanada warten.