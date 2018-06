ÖVP/FPÖ geben laut SPÖ bei CETA nationale Souveränität ab

Die SPÖ versucht, beim Thema CETA nicht locker zu lassen und wirft der Regierung vor, dass ihr "Gerede über Subsidiarität eine einzige Show" sei. Das begründet Europa-Sprecher Jörg Leichtfried damit, dass die Regierung bezogen auf den CETA-Pakt im Wirtschaftsausschuss einen SPÖ-Antrag ablehnte, wonach nachträgliche Änderungen bei CETA wieder einer Zustimmung des Nationalrats bedürfen sollen.

“ÖVP und FPÖ geben Österreichs Souveränität und die parlamentarische Kontrolle ab”, kritisierte Leichtfried am Freitag in einer Aussendung. “Neben dem FPÖ-Totalumfaller sind die schwarz-blauen Abgeordneten gegen die parlamentarische Kontrolle durch den Nationalrat bei nachträglichen Änderungen im CETA-Pakt. Das kommt einer parlamentarischen Selbstentmachtung gleich”, so Leichtfried.