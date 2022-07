ÖVP will SPÖ in den U-Ausschuss hineinziehen

Die ÖVP setzt ihre Bemühungen fort, im gegen sie laufenden parlamentarischen Untersuchungsausschuss auch andere Parteien, speziell die SPÖ, hineinzuziehen. Grundlage dafür sind für Fraktionsführer Andreas Hanger Aussagen der Meinungsforscherin Sabine Beinschab, wonach es auch bei der SPÖ Absprachen zu Umfragen gegeben habe. Die ÖVP sah Hanger am Freitag zwar nicht gänzlich reingewaschen, pauschale Korruptionsvorwürfe wies er aber zurück.

Bei den Sozialdemokraten hielt er sich weniger zurück. "Ich gehe davon aus, dass der Untersuchungsausschuss auch den Titel SPÖ-Korruptionsuntersuchungsausschuss bekommen wird", postulierte er in seiner Pressekonferenz, die der Halbzeitbilanz und dem Ausblick auf die Herbstarbeit in U-Ausschuss gewidmet war. Sein Argument: Beinschabs "Österreich"-Tool sei Teil des Untersuchungsgegenstands, und es gebe Hinweise darauf, dass dieses schon in SPÖ-Zeiten zur Anwendung gekommen sei. Das Frisieren von Umfragen sei "ganz eindeutig eine Erfindung der SPÖ".