ÖVP will eigene Steuerpläne rasch vorantreiben

Im türkis-grünen Regierungspakt sind einige Vorhaben ohne konkreten Zeitplan genannt, etwa Steuerreform und CO2-Bepreisung. Dass die ÖVP eher die Erfüllung ihrer eigenen Wahlversprechen als den Klimaschutz vorantreiben will, gab ÖVP-Klubobmann August Wöginger im Ö1-"Morgenjournal" zu verstehen. Erst soll das Budget erstellt werden, danach wolle man die Steuerentlastung fortsetzen, sagte er.

Die geplante Taskforce für ökologische Ansätze in der Steuerreform solle sehr wohl eingerichtet werden, so Wöginger am Freitag im ORF-Radio. Andere Ansätze, die im Pakt klar definiert seien, sollten aber gleich kommen. "Wir haben ja eine fünfjährige Legislaturperiode und daher muss nicht alles auf einmal abgearbeitet werden, sondern sukzessive und Schritt für Schritt", erklärte Wöginger am Freitag angesprochen auf Pläne wie etwa die Ökologisierung der Lkw-Maut, der Pendlerpauschale oder die Flugticketabgabe.