ÖVP und SPÖ starten Verhandlungen in der Steiermark

Die ÖVP und SPÖ starten nach den steirischen Landtagswahlen am vergangenen Sonntag wie erwartet Verhandlungen zu einer möglichen Regierungsbildung. Dies wurde Samstagmittag von ÖVP und SPÖ über die Kommunikation Steiermark bekanntgegeben. Zeitpunkt und Ort der Gespräche würden nicht bekannt gegeben, hieß es.

Laut Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) begännen die Verhandlungen zwischen den Parteien unmittelbar. Man wolle "zügig zu dem Punkt kommen, an dem wir wissen, ob es zu einer weiteren Zusammenarbeit reicht", so Schützenhöfer und der designierte SPÖ-Vorsitzende Anton Lang. Über Inhalte und Verhandlungsfortschritte werde nichts verlautbart, auch nicht über Ort und Art der Zusammenkünfte. Dies habe sich in der Vergangenheit bewährt. Schützenhöfer hatte allerdings schon im Vorfeld und knapp vor der Wahl erkennen lassen, dass er es gerne sähe, wenn eine Regierung vor Weihnachten stehe.