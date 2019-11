Die Gespräche werden am Freitag fortgesetzt

ÖVP und Grüne treffen einander am Freitag zu Gesprächen

ÖVP und Grüne treffen einander noch in dieser Woche zu weiteren Koalitionsgesprächen. Für Freitagvormittag ist eine Zusammenkunft der jeweils sechsköpfigen Steuerungsgruppen geplant, erfuhr die APA aus beiden Parteien. Schon am Rande des Nationalrats-Plenums tags zuvor hatte es intensive Gespräche über das weitere Vorgehen gegeben. Auch für die kommende Woche sind türkis-grüne Treffen in Planung.

Es handelt sich am Freitag um das erste Zusammentreffen der Steuerungsgruppen beider Parteien. Bei der ÖVP umfasst diese Parteichef Sebastian Kurz, dessen Berater Stefan Steiner, Elisabeth Köstinger, Margarete Schramböck, Landesparteiobmann Gernot Blümel und August Wöginger. Bei den Grünen besteht die Steuerungsgruppe aus Bundessprecher Werner Kogler, Birgit Hebein, Leonore Gewessler, Rudi Anschober, Alma Zadic und Josef Meichenitsch.

Stattfinden soll das Treffen im Winterpalais in der Himmelpfortgasse, wo auch die Sondierungsgespräche über die Bühne gingen. Anschließend - voraussichtlich um die Mittagszeit - soll auch die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informiert werden. Die Woche darauf dürften erstmals die Untergruppen für die Koalitionsverhandlungen zusammen kommen.