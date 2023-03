ÖVP und FPÖ verhandeln über Zusammenarbeit in NÖ

Nach dem Gesprächsstopp mit der SPÖ verhandelt die ÖVP nun mit der FPÖ über eine Zusammenarbeit nach der Landtagswahl in Niederösterreich. Am heutigen Freitag steht das Thema Finanzen auf dem Programm. Im Anschluss werden Landeshauptfrau und ÖVP-NÖ-Chefin Johanna Mikl-Leitner und FPÖ-Landespartei- und -klubobmann Udo Landbauer am Nachmittag bei einem Doorstep im St. Pöltner Landhaus über die Verhandlungen informieren. Bei einer Runde am Samstag geht es um Verkehr.

Die ÖVP hat am Donnerstag die seit 14. Februar laufenden "vertiefenden Gespräche" mit den Sozialdemokraten gestoppt. Zuvor hatte der designierte SPÖ-Landesparteivorsitzende Sven Hergovich sechs Bedingungen für eine Zusammenarbeit gestellt - von kostenloser Kindergarten-Ganztagsbetreuung bis zur Ausweitung eines Projekts zur Jobgarantie für Langzeitarbeitslose auf ganz Niederösterreich. Umfasst war auch die Forderung nach Finanz- und Personalverantwortung für Landesräte im jeweiligen Zuständigkeitsbereich. In einem Interview mit der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" betonte Hergovich: "Bevor ich ein Übereinkommen unterzeichne, in dem nicht alle diese Punkte enthalten sind, hacke ich mir die Hand ab."

ÖVP-Chefverhandler Jochen Danninger teilte am Freitag zum Verhandlungsstopp mit den Sozialdemokraten mit: "Diese junge Wiener Truppe bei der SPÖ NÖ, die täglich den Preis für eine Zusammenarbeit weiter nach oben getrieben hat, hat das Ganze offensichtlich als Spiel gesehen. Aber mit Niederösterreich spielt man nicht." Die ÖVP habe mit "größtmöglichem persönlichen Einsatz in den vergangenen Wochen in tagelangen Gesprächsrunden versucht, eine gemeinsame Arbeits- und Vertrauensbasis mit dem neuen Team der SPÖ Niederösterreich zu finden. Wir haben jede einzelne ihrer zahllosen Forderungen stundenlang diskutiert." In Marathon-Sitzungen mit der SPÖ sei ein 118-Seiten Papier erarbeitet worden. "Gleichzeitig wurde uns quasi täglich über die Zeitungen von unserem Gegenüber ausgerichtet, dass zu wenig über Inhalte gesprochen wird und die Verhandlungen scheitern können", hielt Danninger in einem schriftlichen Statement fest.

"Die Forderungen von Sven Hergovich sind wohl gemerkt Forderungen der 20-Prozent-SPÖ, die nicht einmal in Ländern umgesetzt wurden, wo die SPÖ die absolute Mehrheit hat", so Bernhard Ebner, Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich. "Wäre Sven Hergovich Landesrat im Burgenland, hätte er keine Hände mehr", meinte Ebner in Anspielung an das Interview mit "Die Zeit". Das Wesen von Verhandlungen sei, Kompromisse zu suchen und zu finden: "Dazu ist Sven Hergovich, wie wir in der 'Zeit' lesen mussten und am Verhandlungstisch gesehen haben, nicht bereit." Zu den SPÖ-Forderungen hielt Ebner fest: "Wer für dieses Land Verantwortung übernehmen will, muss auch sorgsam mit den zu Verfügung stehenden Landesmitteln umgehen."

"Es ist absurd, aus rein ideologischen Gründen jährlich 440 Millionen Euro in eine flächendeckende Jobgarantie für Langzeitarbeitslose zu stecken", meinte Danninger am Freitag zu einer entsprechenden SPÖ-Bedingung. Er sprach sich erneut gegen eine Abgabe auf nicht bebautes Bauland und eine flächendeckende Lkw-Maut auf Landes- und Gemeindestraßen aus. Mikl-Leitner hatte die Forderungen der Sozialdemokraten als "für unser Land weitestgehend standortschädlich" bezeichnet.

"In der SPÖ NÖ sind viele neu, sie kennen Niederösterreich nicht, kommen aus dem Umfeld von Ex-Kanzler Christian Kern, der mit der ÖVP im Bund offene Rechnungen hat. Sie haben jetzt die Verhandlungen mit Maximalforderungen zum Scheitern gebracht und machen sich wohl auch bald wieder aus dem Staub", meinte Ebner.

Landbauer hat als Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit mit der ÖVP u.a. Finanz- und Personalverantwortung für Landesräte im jeweiligen Bereich genannt. Er bekräftigte, dass die FPÖ Mikl-Leitner in der konstituierenden Landtagssitzung am 23. März nicht zur Landeshauptfrau wählen werde. Dieses Versprechen werde man halten. Falls die 14 freiheitlichen Mandatare weiß wählen, würden allerdings auch die 23 Stimmen der ÖVP für die erforderliche Mehrheit reichen. Insgesamt gibt es 56 Abgeordnete im Landtag. Bei der Wahl zum Landeshauptmann bzw. zur Landeshauptfrau sowie zum Stellvertreter zählen nur gültige Stimmen.

Die ÖVP hat bei der Wahl am 29. Jänner mit 39,93 Prozent nicht nur die Absolute im niederösterreichischen Landtag verloren. Erstmals ist für die Schwarzen auch die Mehrheit in der Landesregierung weg. Die Volkspartei stellt künftig vier, die FPÖ drei und die SPÖ zwei Mitglieder. Wie die ÖVP fuhren auch die Sozialdemokraten (20,65 Prozent) ihr schlechtestes Ergebnis im Bundesland seit 1945 ein. Die FPÖ erzielte mit 24,19 Prozent ein Rekordresultat und löste die SPÖ auf Platz zwei ab. Die Grünen erreichten mit 7,59 Prozent wieder Klubstärke, die NEOS kamen auf 6,67 Prozent.