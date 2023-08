ÖVP-Umfragen - NEOS orten "massives Korruptionsproblem"

Nach dem Bekanntwerden der Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) rund um Umfragen von ÖVP-geführten Ministerien wollen die NEOS mit einer neuen Anfrageserie Klarheit schaffen. Generalsekretär Douglas Hoyos forderte bei einer Pressekonferenz am Freitag außerdem eine Transparenzoffensive. Im Umfeld der ÖVP ortete er ein "massives Korruptionsproblem".

Die WKStA ermittelt zu Umfragen des Verteidigungs-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsministeriums, die in den Jahren 2021 und 2022 beim Demox-Institut in Auftrag gegeben wurden. Es geht um den Verdacht der Untreue, des Betrugs und der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen. Es bestehe der Verdacht, dass für eine Reihe von Umfragen keine oder nur teilweise sachliche Notwendigkeit bestand, außerdem hätten Umfragen auch ministeriumsfremde Fragen zum Inhalt gehabt, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft.

Hoyos zeigte sich genervt, "immer wieder dieselbe Diskussion führen" zu müssen, weil vonseiten der ÖVP nicht "reiner Tisch" gemacht worden sei. So sei bei der Beantwortung bisheriger Anfrageserien, in denen der pinke Vize-Klubchef Nikolaus Scherak nach von Ministerien in Auftrag gegebenen Studien fragte, in den letzten Jahren keine Aufträge von Demox erwähnt worden. Die Bundesregierung suche hier Schlupflöcher, um Dinge nicht zu veröffentlichen, meinte Hoyos. Andere Meinungsumfragen seien als Studien deklariert worden, diese aber nicht.

Seit 2021 wisse man von Umfragen, die "eine große Nähe zur ÖVP" hätten, so Hoyos. "Ein ÖVP-Ministerium, in diesem Fall das Verteidigungsministeriums unter Klaudia Tanner, macht eine Umfrage über Sachen, die das Bundesheer betreffen, und dann hängt sich die ÖVP zufälligerweise an diese Umfrage dran mit einem Omnibus und fragt die Beliebtheitswerte von Regierungsmitgliedern ab." In einer neuen parlamentarischen Anfrageserie an alle Ministerien fragen Hoyos und Scherak deshalb explizit nach Studien-Aufträgen und Zusammenarbeit mit dem Demox-Institut.