# ÖVP übernimmt Führung in Hainfeld In Hainfeld hat die ÖVP den ersten Platz geschafft und die SPÖ an der Spitze abgelöst. Die Volkspartei, 2014 auf Platz 2, erzielte 38.93 Prozent, das ist - ganz unbeeindruckt vom anstehenden Misstrauensantrag gegen Bundes-Chef Sebastian Kurz - ein massiver Zuwachs von 10,75 Prozentpunkt. An zweiter Stelle liegt nun die SPÖ, die 29.41 Prozent erreichte und um 2 Prozentpunkte abrutschte. Die FPÖ überzeugte in Hainfeld 17.59 Prozent der Wähler - ein Rückgang um 2,21 Prozentpunkt.

Dahinter folgen die Grünen: Die Ökopartei stagnierte mit 7.44

Prozent. Die NEOS blieben so gut wie gleich, die liberale

Oppositionspartei kam auf 5.42 Prozent. Für den Neueinsteiger EUROPA

Jetzt brachte der Sonntag mit 0.75 Prozent den sechsten Platz. mit

0.46 Prozent.

Die Wahlbeteiligung in Hainfeld betrug 60,46 Prozent: 1734

Stimmen wurden gezählt.

