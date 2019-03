ÖVP präsentiert Dornbirner Liste für Landtagswahl

Am Dienstagabend hat die Delegiertenversammlung Dornbirn in der Hohenemser Otten Gravour die Liste für die Vorarlberger Landtagswahl beschlossen.

Landeshauptmann Markus Wallner wird in allen Bezirken auf dem ersten Platz antreten. In Dornbirn ist rund ein Drittel der Kandidaten unter 30 Jahre alt, drei Viertel treten zum ersten Mal bei einer Landtagswahl an. “Wir brauchen auch frische Kräfte in der Vorarlberger Politik”, so der Landeshauptmann. Mit dem Dornbirner Landtagsabgeordneten Thomas Winsauer, Susanne Andexlinger (Gemeindevorstand Lustenau) und Arno Gächter, Stadtrat in Hohenems, sind alle drei Orte des Bezirks auf den aktuell drei Mandatsplätzen vertreten. Unter den insgesamt 16 Listenplätzen befinden sich sieben Frauen und neun Männer.