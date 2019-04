ÖVP mit Doppelstrategie im EU-Wahl-Rennen

Die ÖVP geht mit einer Doppelstrategie in die EU-Wahl. Neben dem schwarzen Zugpferd Othmar Karas soll die türkise Staatssekretärin Karoline Edtstadler Stimmen - vor allem der Anhänger von Kanzler Sebastian Kurz - bringen. Bei seiner ersten bundesweiten Wahl hat der junge Obmann wenig zu befürchten, die Umfragen verheißen der ÖVP den vierten Sieg in der sechsten EU-Wahl Österreichs.

“Europa ist in unserer DNA verankert”, mit dieser Feststellung startete 2014 der damalige ÖVP-Generalsekretär und heutige Kanzleramtsminister Gernot Blümel den EU-Wahlkampf. So ganz unrecht hatte er damit nicht, denn unter dem früheren ÖVP-Politiker und Außenminister Alois Mock votierten am 12. Juni 1994 bei einer Volksabstimmung zwei Drittel der Österreicher für die EU-Mitgliedschaft – der zweifellos größte Erfolg des Niederösterreichers, der daher auch als “Mister Europa” galt.

Ein Titel, der auch dem neuerlichen Spitzenkandidaten und langjährigen Delegationsleiter im Europaparlament, Karas, gefallen würde. Der Niederösterreicher sitzt seit 1999 für die ÖVP im EU-Parlament und war zwischen 2012 und 2014 einer der 14 Vizepräsidenten des Hauses. 2009, als der damalige Parteichef Josef Pröll Ex-Innenminister Ernst Strasser als Spitzenkandidat installierte, organisierte Karas einen erfolgreichen Persönlichkeitswahlkampf und schaffte mit 112.954 Vorzugsstimmen den Sprung an den ersten Listenplatz. Nach Strassers Rücktritt in Folge der “Cash for Laws”-Affäre wurde er neuerlich Delegationsleiter. 2014 musste die Volkspartei mit Karas an der Spitze – auf seinen Plakaten suchte man das ÖVP-Logo vergeblich – zwar Einbußen hinnehmen, verteidigte mit 26,98 Prozent Platz 1 aber souverän.