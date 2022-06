ÖVP-Landesrätin Palfrader tritt bei Tirol-Wahl nicht mehr an

Nach dem angekündigten Rückzug von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) verzeichnet die Tiroler ÖVP einen weiteren Aderlass für den kommenden Herbst. Bildungs-, Kultur- und Wohnbaulandesrätin Beate Palfrader wird bei der vorgezogenen Landtagswahl am 25. September ebenfalls nicht mehr kandidieren, berichtete die Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung" am Dienstagabend.

Ihre Entscheidung sei über das Wochenende gereift, so die 63-Jährige. Bis zur Wahl werde sie aber in der Landesregierung bleiben, erklärte die Politikerin, die seit Beginn der Amtszeit von Landeshauptmann Platter im Jahr 2008 dessen Kabinett angehört.

Palfrader informierte Platter sowie ihre Mitstreiter im Tiroler AAB - dessen Landesobfrau sie ist - am Dienstagabend in einer Sitzung. Die Landesrätin galt stets als Vertreterin des eher linken und liberalen Flügels in der Volkspartei. So war sie stets eine vehemente Kritikerin der türkis-blauen Regierung auf Bundesebene.