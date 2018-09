ÖVP-Klub verliert durch Dönmez-Abgang jährlich 50.522 Euro

Der ÖVP-Klub verliert durch den Ausschluss von Efgani Dönmez jährlich 50.522,12 Euro Klubförderung. Der Ausschluss des Abgeordneten nach einem sexistischen Tweet wurde bereits in der Fraktion beschlossen, erklärte eine Sprecherin gegenüber der APA am Dienstag. Mit Ablauf des heutigen Tages ist Dönmez nicht mehr Mitglied des ÖVP-Klubs.

Dönmez hat bereits unmittelbar nach seinem Ausschluss bekannt gegeben, dass er künftig wie die ehemalige Liste Pilz-Mandatarin Martha Bißmann als “wilder” Abgeordneter weiter im Nationalrat tätig sein will. Als solcher wird ihm nun ein neuer Sitzplatz zugewiesen. Zur Verfügung stehen den Fraktionsfreien weiterhin ein parlamentarischer Mitarbeiter sowie ein Büro.

Dönmez war für die ÖVP Integrationssprecher und in mehreren Ausschüssen vertreten. Wer ihm in dieser Sprecherrolle nachfolgen wird, ist noch offen. In den Ausschüssen werde er ersetzt, eine Neukonstituierung dieser ist laut Parlament aufgrund der Klubgröße nicht nötig.