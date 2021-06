ÖVP: Keine Zwangsjacke für Vermieter

Die Vorschläge der SPÖ hätten das Potenzial, die Preisdynamik am Vorarlberger Wohnungsmarkt weiter zu verschärfen, kritisiert die ÖVP.

Rein gar nichts kann VP-Wohnbausprecher Harald Witwer den Vorschlägen der SPÖ Vorarlberg in Sachen "leistbares Wohnen" abgewinnen: "Es schreckt potenzielle Vermieter ab, wenn ihnen der Staat für ihr Eigentum eine Art 'Zwangsjacke'“ anlegen will. Weder eine Mietpreisobergrenze noch eine Leerstandsabgabe lösen die Grundproblematik am Vorarlberger Wohnungsmarkt, dem im Vergleich zur Nachfrage knappen Angebot an Wohnraum."

Mietobergrenze in Berlin gescheitert

Witwer verweist in diesem Zusammenhang auch auf Erfahrungen im Ausland: "Die Stadt Berlin hat eine solche Mietobergrenze mit mäßigem Erfolg beschlossen. Schlussendlich wurde das Gesetz sogar für verfassungswidrig erklärt und damit auch juristisch zum Flop", berichtet der Wohnungssprecher der Vorarlberger Volkspartei. Witwer legt der Sozialdemokratie stattdessen ein Modell ans Herz, das von ihnen viele Jahre massiv gefordert und gefördert worden ist. "Mit dem ambitionierten Wohnbauprogramm der Landesregierung im gemeinnützigen Bereich sollen in dieser Regierungsperiode mindestens 4.000 Wohnungen errichtet werden. Im Jahr 2020 standen in der Wohnbauförderung inklusive Wohnbeihilfe Mittel in der Höhe von insgesamt rund 156 Millionen Euro zur Verfügung. Damit ermöglicht das Land qualitativ hochwertige Wohnungen zu vernünftigen Preisen. Ein deutlich nachhaltigerer Weg als die Sozialdemokratie ihn nun einschlagen will", ist Witwer überzeugt.