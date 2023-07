ÖVP-interner Schlagabtausch zur "Normalitäts"-Debatte

Die von der ÖVP selbst losgetretene "Normalitäts"-Debatte hat nun zu einem parteiinternen Schlagabtausch geführt: "Für mich ist die gesamte derzeitige Debatte - mit 'ich oder du', 'wir gegen' oder 'unsere Leute' und andere Begriffe - unverständlich. Sie geht an den Themen der Menschen vollständig vorbei", meinte der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas. Diese Kritik sei "entbehrlich", erntete Karas dafür prompt einen Rüffel von ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker.

Für Unmut sorgte Karas damit bei seinen Parteikollegen. Die Kritik an der politischen Linie der ÖVP sei "entbehrlich", kritisierte Generalsekretär Stocker am Donnerstag in einer Aussendung. "Es geht nicht um Aus-, sondern um Abgrenzung. Das ist ein wesentlicher Unterschied und im politischen Geschehen auch notwendig. Wir sehen die Normalität als Teil der Politik der Volkspartei und lassen uns diese Begrifflichkeiten nicht ausschließen", so Stocker und sprach von "unnützen Wortgefechten".